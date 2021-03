속보[아시아경제 최석진 기자] 한명숙 전 총리 재판 증인과 관련된 박범계 법무부장관의 수사지휘 건을 논의하기 위한 대검 부장회의가 19일 오전 10시부터 서울 서초동 대검찰청에서 열린다.

회의는 참석자들의 의견서 및 기록 검토, 사안 설명, 토론 등의 순서로 진행될 예정입니다.이라고 대검은 밝혔다.

