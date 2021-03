신한금융희망재단, 유괘한 반란과 소셜임팩트 생태계 조성 협약

'스퀘어브릿지:서울'에 소셜벤처 기업 생태계 조성을 위한 플랫폼 구축

[아시아경제 이광호 기자]신한금융희망재단은 사단법인 유쾌한 반란과 소셜임팩트 기업 공동 발굴을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

신한금융은 사회적 가치 창출 생태계 조성을 위해 소셜임팩트 기업 발굴과 육성, 민간펀드 조성 등을 진행하고 있다. 지난 2018년에는 SK그룹과 업무협약을 맺고 국내 최대인 320억원 규모 사회적 기업 전용 민간 펀드를 만들어 소셜벤처들의 혁신 성장을 돕고 있다. 2019년 2월 금융권 최초로 혁신성장기업 생태계 조성을 위한 '혁신성장 프로젝트'를 추진하기도 했다.

조용병 회장은 특히 단기간 실현 가능한 분야(Quick Win)와 중장기 과제를 분리한 뒤 지원하는 작업을 직접 챙기고 있다.

유쾌한 반란은 사회·경제적 가치를 함께 추구하는 '소셜임팩트 기업'을 발굴하는 비영리 단체다. 소셜임팩트포럼, 마중길, 영리해 프로젝트 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 신한금융은 이번 'S2 Bridge:서울(신한 스퀘어브릿지:서울)' 소셜임팩트 플랫폼 구축을 위해 유쾌한 반란으로부터 노하우를 전수받을 예정이다.

발굴 기업의 스케일업을 위한 '인큐베이팅 프로그램', 기업의 성장 동력 지원을 위한 '소셜벤처 투자', 유망 인재와 소셜벤처 기업을 연결해 주는 '잡매칭 취업연계' 등을 통해 'S2 Bridge:서울'을 소셜임팩트 네트워킹 허브로 구축할 계획이다.

조 회장은 "새로운 접근방식과 혁신적인 사고를 가진 소셜벤처 기업들을 계속 발굴해 그들의 혁신이 세상을 바꿀 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

