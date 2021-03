NH농협카드, '순금 소 20돈' 설 이벤트 경품 전달

순금 소 20돈, 로봇청소기 등 제공

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 신축년 설 명절을 맞아 지난달 진행한 '설날은 농협카드와 함께 하~소~' 이벤트의 경품 당첨자를 발표하고, 1등 당첨 고객에게 순금 소 20돈을 전달했다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트에는 NH농협 신용·체크 개인카드(채움·BC) 일시불·할부 합산 40만원 이상 이용하고 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 진행됐으며 총 12만여 명의 고객들이 참여했다.

NH농협카드는 이번 이벤트를 통해 ▲1등 순금 소 20돈(1명) ▲2등 LG 전자 로봇청소기(3명) ▲3등 신세계상품권 100만원(5명)을 제공했으며, 캐시백은 ▲5만원(100명) ▲3만원(300명) ▲1만원(500명)을 각각 전달했다.

신인식 사장은 "이번 이벤트가 코로나19로 힘든 상황 속에서 고객들을 조금이나마 위로하는 시간이 됐길 바란다"며 "올해도 고객을 최우선으로 생각하고 행복과 즐거움을 드리는 서비스를 마련하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

