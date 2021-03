[클릭 e종목]빙그레, 이익 추정치 하락으로 목표주가 하향 조정

[아시아경제 이선애 기자] IBK투자증권은 18일 빙그레 빙그레 005180 | 코스피 증권정보 현재가 57,900 전일대비 200 등락률 +0.35% 거래량 16,821 전일가 57,700 2021.03.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 빙그레, 주당 1600원 현금 배당[2021 아시아소비자대상] 빙그레 메로나, 출시되자마자 210억 '매출의 전설'빙그레, 외국인 1814주 순매수… 주가 -1.53% close 의 목표주가를 기존 8만8000원에서 7만2000원으로 하향 조정한다고 밝혔다. 이는 올해 이익 추정치 하락이 불가피하다는 판단에서다. 다만 매수 의견은 유지한다.

김태현 IBK투자증권 연구원은 "올해와 내년 이익 추정치를 하향함에 따라 목표주가를 하향하지만 여전히 실적 기대감이 유효하고 올해부터 양사간 빙과 사업 시너지가 예상되는 바 매수 의견은 유지한다"고 강조했다.

지난해 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2212억원(+18.2% yoy), 142억원 적자(4Q19:15억원 적자)를 기록했다. IBK투자증권 영업이익 추정치(매출액: 2,131억원, 영업이익: 17억원 적자)를 하회했다. 급여를 비롯 지급수수료와 광고선전비 등 판관비가 증가함에 따라 별도 기준 영업이익이 부진했고, 4분기부터 해태아이스크림 실적이 반영되면서 연결 매출은 큰 폭으로 증가했지만 적자폭은 확대된 것으로 풀이된다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr