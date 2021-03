[아시아경제 유인호 기자] 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 정의용 외교부 장관이 보낸 ‘동일본대지진 제10주기’ 위로 서한에 답신했다.

외교부는 17일 “정 장관이 지난 10일 동일본대지진 10주기를 맞아 모테기 일본 외무대신 앞으로 전달한 위로서한에 대해 외무대신 명의의 답신을 접수했다”고 밝혔다. 모테기 외무상은 16일자로 답장을 보내온 것으로 알려졌다.

정 장관은 지난달 9일 취임했으나 다른 주요국 외교장관들과 달리 모테기 외무상과는 아직 전화통화를 하지 못했다.

우리 정부는 일본과의 과거사 문제 해결과 미래지향적 협력과제를 분리하는 '투트랙 기조' 아래 대일관계 복원을 시도해왔으나, 일본 측은 이에 대해 사실상 묵묵부답으로 일관하고 있다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr