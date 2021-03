한국석유공사, 최형주 신임 상임감사위원 취임

감사원 출신 국가·지방행정 공공분야 업무 수행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국석유공사 최형주 신임 상임감사위원이 17일 취임했다.

한국석유공사(사장 양수영)는 최 신임 한국석유공사 상임감사위원이 이날 울산 석유공사 본사에서 취임식을 갖고 본격적인 상임감사위원 업무를 시작했다고 밝혔다.

최 감사위원은 고려대 경제학과를 졸업하고 감사원에서 27년여간 국가?지방행정과 공공분야에서 감사업무를 수행한 감사전문가이다.

감사원 운영지원과 재무행정팀장, 적극행정지원단 재심의과장, 국방감사단 제2과장 등을 역임했고, 대학재정운용 투명성 점검, 국고보조금 등 정부지원금 집행실태 감사 등 주요 임무를 수행했다.

최형주 상임감사위원은 “경영목표 달성지원을 감사업무의 기본방향으로 설정해 공사가 직면한 재무위기 극복지원에 감사역량을 집중할 것”이라며, “비리나 기강해이에는 엄정하게 대응할 계획”이라고 취임사에서 밝혔다.

한국석유공사 상임감사위원 임기는 2년이다.

