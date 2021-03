[아시아경제 이선애 기자] 신세계건설 신세계건설 034300 | 코스피 증권정보 현재가 50,600 전일대비 1,050 등락률 +2.12% 거래량 105,729 전일가 49,550 2021.03.17 15:30 장마감 관련기사 신세계건설, 내달 25일 주총…정두영 이사 신규선임신세계건설, 커뮤니티 활발... 주가 -2.87%.10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어 close 은 부동산 개발, 복합테마파크 및 임대업 계열사 신세계화성의 주식 19만주를 95억원에 추가 취득한다고 17일 공시했다. 주식 취득 뒤 신세계건설 신세계건설 034300 | 코스피 증권정보 현재가 50,600 전일대비 1,050 등락률 +2.12% 거래량 105,729 전일가 49,550 2021.03.17 15:30 장마감 관련기사 신세계건설, 내달 25일 주총…정두영 이사 신규선임신세계건설, 커뮤니티 활발... 주가 -2.87%.10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어 close 의 신세계화성 지분율은 10%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다. 취득 목적은 토지매매 계약이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr