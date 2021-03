양주시, 우제류 가축 '구제역 백신' 정기 접종

오는 31일까지 일제 접종

[아시아경제 라영철 기자] 경기 양주시가 관내 사육 중인 우제류 가축에 대한 구제역 백신 정기 접종을 한다.

17일 시 집계에 따르면 관내 접종 대상은 소, 돼지, 염소, 사슴 등 우제류 2만 2322마리이다. 단 예방 접종 후 4주가 지나지 않은 가축과 출하 예정 1개월 이내 가축은 접종 대상에서 제외된다.

시는 전업농가에는 백신 구입비의 50%를 지원하고, 소 50마리 미만과 돼지 1000마리 미만의 소규모 농가에는 구제역 백신을 전액 무상으로 지원한다.

특히 구제역 백신은 농가의 자가 접종이 원칙이지만, 공수 의사 등 전문 인력으로 소, 염소 농가의 포획·접종을 돕는다.

시는 오는 31일까지 일제 접종 후 예방 접종 이행 여부 확인을 위해 구제역 혈청 검사를 해 항체 양성률이 일정 기준 미만인 농가에는 1000만 원 이하의 과태료를 부과할 방침이다.

구제역은 소, 염소, 돼지 등 발굽이 2개인 동물(우제류)에게 발생하는 가축 전염병으로 동물의 입과 발굽 주변에 물집이 생기는 증상이 나타나며 치사율이 최대 55%에 달하는 가축의 제1종 바이러스성 법정전염병이다.

공기를 통해 호흡기로 감염되는 전염성이 매우 강하며 특히 돼지가 감염되면 공기 중으로 배출하는 바이러스 양이 소의 1000배 가량 많아 질병 종식이 어려운 특징을 갖고 있다.

시는 구제역 재발 방지를 위해 누락되는 개체 없이 적기에 백신접종이 이뤄질 수 있도록 우제류 사육농가의 적극적인 관심과 협조 당부했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr