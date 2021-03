효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 361,500 전일대비 4,000 등락률 +1.12% 거래량 130,059 전일가 357,500 2021.03.17 13:01 장중(20분지연) 관련기사 효성첨단소재, 아마존 자율주행차에 에어백 공급[특징주]효성첨단소재, 어닝 서프라이즈 '52주 신고가 기록'효성첨단소재, 검색 상위 랭킹... 주가 7.31% close 는 17일 오후 12시 31분 현재 전일보다 2.24% 오른 36만 5500원에 거래되고 있다. 거래량은 12만 318주로 전일 거래량 대비 53.3% 수준이다. 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 361,500 전일대비 4,000 등락률 +1.12% 거래량 130,059 전일가 357,500 2021.03.17 13:01 장중(20분지연) 관련기사 효성첨단소재, 아마존 자율주행차에 에어백 공급[특징주]효성첨단소재, 어닝 서프라이즈 '52주 신고가 기록'효성첨단소재, 검색 상위 랭킹... 주가 7.31% close 는 화학섬유 제조업체로 알려져 있다.

3월 15일 키움증권의 이동욱,권준수 연구원은 '올해 상반기 아라미드 증설 설비의 기계적 완공을 함. 올해 7월부터 증설 효과가 본격 반영될 전망. 또한 생산능력은 3,750톤이지만, 실제 생산량은 공정 개선으로 추가적으로 개선될 가능성도 있음. 아라미드는 전기차용 타이어의 캡플라이부분에 나일론과 혼용되면서 강성을 보강하는데 사용되고 있다. 5G 광케이블 수요 증가 및 전기차 시장 확대로 아라미드 증설분은 바로 소화되면서 동사 하반기 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 보임. '이라며 효성첨단소재의 목표가를 46만 8000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 효성첨단소재를 9만 394주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 5만 1001주 순매수, 4만 900주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr