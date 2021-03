코멕스, ‘신입생·사회초년생 주방용품’ 프로모션 진행

31일까지 이마트서 밀폐용기 프로모션… 최대 50% 할인

[아시아경제 김희윤 기자] 코멕스산업은 전국 이마트에서 ‘신입생 및 사회초년생 주방용품 할인 대전’을 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 프로모션은 봄맞이 냉장고 정리에 유용한 스테인리스 밀폐 용기 ‘스텐킵스 시스템(2P 세트 4종)’과 내열유리 밀폐 용기 ‘오븐 글라스(6종)’을 50% 할인 판매한다.

코멕스 ‘스텐킵스 시스템’은 모듈 방식으로 깔끔하게 정리가 가능한 스테인리스 소재의 밀폐 용기다. 포스코에서 생산하는 우수한 ‘SUS 304’ 스테인리스 스틸 소재를 사용해, 냄새나 색이 배지 않아 위생적이다. 100% 국내 생산 제품으로 우수한 품질력을 갖췄으며, 환경호르몬 의심물질 비스페놀-A(BPA)도 검출되지 않는다.

또한 ‘스텐킵스 시스템’은 재료를 편리하게 보관할 수 있는 최적화된 4가지 크기로 구성돼 있으며, 모듈 시스템으로 서로 호환돼 안정적으로 적층할 수 있다. 코멕스에 따르면 높이 또한 평균적인 밀폐 용기 높이보다 낮은 납작이 형태로, 냉장고 공간을 더욱 알차게 활용할 수 있다.

내열유리 밀폐 용기인 ‘오븐글라스’는 600℃에 달하는 고온의 내열 온도를 갖춰 전자레인지와 오븐에도 사용할 수 있다. 급격한 온도 변화에 견디는 열충격 강도는 180℃로 높아 냉장·냉동실, 식기세척기 사용도 가능하다. 논슬립 뚜껑 설계로 층층이 쌓아 올려도 미끄러지지 않아 파손의 위험도 줄였으며, 냉장고 공간도 효율적으로 활용할 수 있다.

‘오븐글라스’는 환경호르몬 의심물질 비스페놀-A(BPA)가 검출되지 않은 무독성 소재로 안심할 수 있다. 용기 하단 모서리는 라운딩 처리돼 세척이 편리하며, 분리가 손쉬운 뚜껑의 실리콘 패킹은 대장균·황색포도상구균 번식을 99.9% 억제하는 항균 실리콘이 적용됐다고 코멕스 측은 설명했다.

코멕스 관계자는 “봄을 맞아 새로운 보금자리 마련과 주방 새 단장을 계획하고 있는 신입생과 사회초년생을 위해 할인 프로모션을 준비했다”라며 “합리적 가격으로 구매해 봄 맞이 요리와 플레이팅 등에 홈쿡 아이템으로 유용하게 사용하시길 바란다”고 말했다.

