SGI서울보증, 하나금융과 글로벌 비즈니스 확대 협약

[아시아경제 오현길 기자] SGI서울보증은 16일 하나금융그룹과 글로벌 비즈니스 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

양사는 해외 신시장을 개척하고 해외진출기업 금융지원을 확대할 예정이다. 또 중소기업·서민 지원을 위한 금융상품 공동판매 등 다양한 분야에서 종합적인 업무제휴를 추진키로 했다.

SGI서울보증은 해외진출기업에 지난해 약 1조4000억원 규모의 보증을 공급하는 등 해외진출기업 금융지원에 앞장서고 있다.

유광열 서울보증보험 대표는 "서울보증보험은 해외시장 진출 및 확대를 위한 보증지원에 앞장서 왔다"며 "해외진출 중소기업이 코로나로 인한 어려움을 극복하고 한걸음 더 성장할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

