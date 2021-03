"슈주·골차 팬 모여라" LG유플, 뮤지컬 '온에어-비밀계약' 생중계

신스웨이브와 LG유플러스 공동투자·제작

3월 20일~4월 20일 70분 공연실황 생중계

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 '아이돌Live' 모바일 앱과 IPTV를 통해 K팝 스타들이 총출동하는 아이돌 뮤지컬 '온에어-비밀계약'을 독점 생중계한다고 17일 밝혔다.

온에어-비밀계약은 뮤지컬 전문 제작사 신스웨이브와 LG유플러스가 공동 투자·제작한 작품으로 LG유플러스의 올해 신사업인 콘텐츠 부문 첫 투자 사례다. 까칠하고 거만한 아이돌 DJ와 그의 비밀을 알고 있는 작가의 이야기를 다룬다. 슈퍼주니어 려욱, 산다라박, 이진혁, 빅톤 강승식, 골든차일드 홍주찬 등이 출연하고 tvN 'SNL 코리아'를 연출한 유성모 PD가 제작에 참여했다.

LG유플러스는 오는 20일 오후 7시30분 서울 광림아트센터에서 70분간 진행되는 뮤지컬 공연 실황을 아이돌Live에서 독점으로 생중계한다. 다음달 18일까지 매일 오후 7시 30분에 시작되는 공연을 아이돌Live로 볼 수 있다.

작품은 독점 송출되며 통신사 관계없이 누구나 무료로 시청할 수 있다. 아이돌Live 앱은 구글 플레이스토어·애플 앱스토어·원스토어 등 앱마켓에서 내려 받을 수 있고, UHD2 또는 UHD3 셋톱박스를 이용하는 U+tv 고객은 ‘U+tv 아이돌Live’ IPTV용 앱으로 TV에서 더 크고 생생하게 감상할 수 있다.

이번 작품을 통해 LG유플러스는 해외시장 라이브송출 및 주문형비디오(VOD) 판매, OST·DVD 판매 등으로 수익창출도 기대하고 있다. 향후 LG유플러스는 경쟁력 있는 지식재산권(IP)를 선별하고, 우수 제작사와 제휴·투자를 진행해 서비스와 플랫폼 차별화에 적합한 콘텐츠를 확보할 계획이다. 콘텐츠 제작 역량을 갖추고 다양한 수익모델도 발굴한다.

이상진 LG유플러스 콘텐츠사업담당은 "대세 K팝 아이돌 및 스타들이 온에어-비밀계약에서 펼칠 열정과 끼에 대한 기대는 물론 무대 위 아티스트의 모습을 기다리는 팬들을 위해 콘텐츠 투자를 결정했다"며 "LG유플러스는 실력 있는 제작사, 기획사와 적극적인 협업을 지속해 콘텐츠 경쟁력 확보할 계획이다"라고 말했다.

한편, LG유플러스 고객이라면 VIP석 기준 7만7000원의 온에어-비밀계약' 현장공연 티켓도 30% 할인받아 구매할 수 있다. 온에어석 제외 전 회차 1인 2매까지 할인이 적용되며, 공연 전 LG유플러스 고객 전용 YES24 예매 링크에 접속해 쿠폰을 발급한 뒤 티켓을 수령 시 'U+멤버스' 앱 화면을 보여주면 된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr