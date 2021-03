신세계그룹·네이버 2500억 지분교환…"온·오프라인 최강 연합군 결성"(상보)

신세계 2000만·네이버 5400만 이용자, 7300곳 전국 물류망, 45만셀러 확보

이마트·신세계-네이베 간 2500억 지분 교환 통해 결속력 강화

"신세계의 오프라인, 물류 강점과 네이버의 플랫폼, AI기술 만나 파급력 키울 것"



[아시아경제 김유리 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 285,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 125,860 전일가 285,500 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 연기금 51일째 순매도...경기민감株만 담았다코로나 '쇼핑난민', 이커머스 구조선에 오르다[클릭 e종목]"신세계, 두드러진 백화점 부문 성장세…목표가 20%↑" close 그룹과 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 385,500 전일대비 2,500 등락률 +0.65% 거래량 568,460 전일가 383,000 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장 close )가 연합군을 결성, 온·오프라인을 아우르는 새로운 경험을 제공한다.

신세계그룹은 16일 JW메리어트 호텔에서 강희석 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 182,000 전일대비 3,000 등락률 +1.68% 거래량 312,280 전일가 179,000 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 적자 허덕이던 e커머스기업들, 쿠팡 이후 상장경쟁 치열코로나 '쇼핑난민', 이커머스 구조선에 오르다이마트, 최근 5일 개인 17만 1523주 순매수... 주가 17만 8500원(+0.85%) close 대표, 차정호 신세계백화점 대표, 한성숙 네이버 대표, 최인혁 네이버파이낸셜 대표 등 양사 주요 관계자가 만나 커머스, 물류, 멤버십, 상생 등 전방위적 협력을 강화하는 내용의 사업 협약을 체결했다고 밝혔다.

신세계그룹과 네이버는 이번 사업 협약을 통해 온·오프라인 유통 시장을 압도한다는 전략이다. 신세계그룹과 네이버의 이용 고객수는 각각 2000만명, 5400만명에 이른다. 양사는 결합을 통해 45만명에 달하는 판매자수, 즉시·당일·새벽배송이 가능한 전국 물류망, 7300여개 오프라인 거점 등을 확보하게 된다.

이를 위해 양사는 2500억 규모 지분 맞교환을 진행한다. 이마트 1500억원, 신세계백화점 1000억원 규모로 네이버와의 상호 지분 교환을 통해 양사간 결속과 상호 신뢰를 강화하기로 했다. 이마트는 자사주 82만4176주(지분 2.96%)를 네이버 주식 38만9106주(지분 0.24%)와, 신세계는 신세계인터내셔날 주식 48만8998주(지분 6.85%)를 네이버 주식 25만9404주(지분 0.16%)와 맞교환할 예정이다.

신세계그룹과 네이버는 이번 사업협약을 통해 온·오프라인 커머스 영역 확대, 물류 경쟁력 강화, 신기술 기반 신규 서비스 발굴, 중소셀러 성장 등 유통산업 전 분야에서의 협력을 강화할 예정이다.

신세계그룹 관계자는 "국내 온·오프라인을 선도하는 신세계그룹과 네이버가 만나 커머스, 물류, 신사업 등 유통 전 분야를 아우르는 강력한 협업 체계를 구축할 계획"이라며 "신세계그룹이 가진 온·오프라인 유통, 물류 역량과 네이버의 플랫폼, AI기술 등이 결합해 새로운 생태계를 만들어 나갈 예정"이라고 말했다.

신세계그룹이 가진 이마트 장보기, 신세계백화점 패션·뷰티 명품 등 강점이 네이버의 플랫폼과 결합한다. 오프라인 1위인 이마트의 장보기 역량 역시 네이버 장보기 서비스 등 네이버 플랫폼과 만난다. 신세계백화점, 신세계인터내셔날의 패션·뷰티 자산과 상품 기획 역량을 활용, 네이버와 함께 명품 플랫폼 등을 구축해 고객들에게 차별화된 서비스를 제공하는 것도 검토 중이다.

예를 들면 신세계인터내셔날이 보유한 명품 브랜드의 신제품 론칭쇼를 네이버 라이브 커머스를 통해 공개하는 식이다. 신세계백화점의 VIP클럽 멤버십 서비스를 네이버와 연계해 프리미엄 배송, 온라인 1대 1 퍼스널 쇼퍼 서비스 등 고객들에게 프리미엄 서비스를 제공하는 방안도 논의 중이다.

신세계그룹은 그룹이 가진 전국 물류망과 네이버의 물류 파트너사들과의 연계를 통해 전국 단위의 풀필먼트, 라스트 마일 서비스 확대 등에도 박차를 가한다는 계획이다. 이를 위해 신세계그룹과 네이버는 공동으로 물류 관련 신규 투자까지 적극 검토할 계획이다.

네이버의 AI 기술을 활용해 스타벅스 뿐 아니라 이마트, 신세계백화점, 스타필드 등 신세계그룹 사업장에서의 네이버 스마트 주문 확대, AI 상품 추천을 결합한 스타필드 등 대형매장에서의 증강현실(AR) 네비게이션 서비스, 네이버랩스 기술을 활용한 자율주행 카트 개발 등 차별화된 리테일테크 서비스를 함께 구상 중이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr