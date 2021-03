한은 "채권시장 투자심리 제고 기여"

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 지난 2월 25일 발표한 3월 중 통화안정증권 발행 계획을 50% 축소한다고 16일 밝혔다.

이에 따라 17일 2년물 입찰은 1조1000억원, 22일 1년물 입찰은 3000억원으로 조정됐다.

한편 한은은 이번 조치가 채권시장의 투자심리 제고 및 금리 변동성 완화에 기여할 것으로 기대했다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr