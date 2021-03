갑자기 멈춘 순찰차 피하다 '쾅'…그냥 가버린 경찰들

뒤쫓아가자 멈춰선 경찰 "도망 아냐…주차 후 수습하려 했다"

사고 운전자들 "고의적 회피 같다…경찰이 귀찮아했다"

[아시아경제 김봉주 기자] 도로에서 갑자기 멈춰 선 순찰차를 피하다 승용차 간 접촉 사고가 발생했는데, 경찰이 사고를 수습하지 않고 현장을 이탈하는 모습을 보여 비난을 사고 있다.

16일 사고 차량 블랙박스 영상에 따르면, 지난 13일 오후 2시께 부산 남구 용당동의 한 도로에서 순찰차 한 대가 갑자기 비상등을 켜고 멈춰 섰다.

순찰차 뒤를 따르던 승용차는 뒤차 경적에 순찰차를 피해 좌측 깜빡이를 켜고 차선을 변경하려다 옆 차선에서 직진하던 승용차와 부딪혔다.

사고에 간접적인 책임이 있는 바로 앞의 순찰차는 그대로 출발했다.

사고 차량 운전자 A씨는 떠나는 순찰차를 뒤쫓았고, 이를 본 순찰차는 서행하다 멈춰 섰다.

A씨는 "왜 사고를 보고도 수습을 해주지 않느냐"며 순찰차에 탄 경찰들에게 따져 물었다.

순찰차에 탑승했던 경찰 3명은 차량을 주차하고 사고 현장으로 다가왔다.

A씨는 "순찰차가 그냥 사고 현장을 벗어나는 모습으로 보여 곧바로 쫓아갔다"며 "교통정리 등이 우선인데 마스크를 쓰지 않은 경찰이 짜증 섞인 말투로 책임을 회피하는 듯한 말만 되풀이했다"고 전했다.

순찰차에 타고 있던 경찰은 "잠깐 시동이 꺼져서 도로에 멈춰 섰는데 그걸 피하다가 사고가 발생한 책임을 경찰에 전가하면 안 된다"면서 "2차 사고 방지를 위해 안전한 곳에 주차한 뒤 사고 처리를 도와주려 했고 사고를 목격하고도 도망가려 한 것은 아니다"라고 밝혔다.

사고 차량 운전자들은 "순찰차가 사고를 보고도 애초에 멈출 생각이 없었다"고 주장하고 있다.

A씨는 "순찰차에 경찰관 3명이 타고 있었는데 경찰 말대로 안전한 곳에 주차할 생각이었다면 한 사람이라도 먼저 내려서 수신호로 교통정리를 해주는 것이 정상"이라고 주장했다.

직진하던 사고 차량 운전자 B씨 역시 "상식적으로 사고 차량이 차선을 2개를 물고 있으면 그 앞에 차량을 대고 수습해주는 것이 맞다"면서 "경찰이 사고 처리를 귀찮아하는 느낌이 들었다"고 전했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr