"돈쭐 내자" 배고픈 형제에 '공짜 치킨' 준 치킨집 사장, 이번엔 후원금 기부

[아시아경제 이주미 기자] 형편이 어려운 형제에게 무료로 치킨을 제공한 선행으로 화제를 모은 치킨 프랜차이즈 철인7호 홍대점주가 결식 아동과 취약 계층을 위해 기부한 사실을 밝혔다.

박재휘 철인7호 홍대점 대표는 15일 인스타그램을 통해 "최근 전국 각지에서 셀 수 없이 정말 많은 분들의 응원과 칭찬도 모자라, 하루에도 감당하지 못할 만큼의 많은 관심으로 말 그대로 꿈만 같은 날들로 바쁘게 지내고 있다"고 말문을 열었다.

이어 "결코 어떠한 대가를 바라며 행한 일은 아니었기에 지금 제가 받고 있는 관심과 사랑이 솔직히 겁도 나고 큰 부담으로 느껴지는 부분도 있는 것 같다"고 전했다.

그러면서 "1년 가까이 지나, 잊지 않고 저라는 사람을 기억해주고 제 마음에 답해준 형제에게 오히려 제가 더 감사하고 고마운 마음 뿐이다. 언젠가 허락한다면 꼭 다시 만나고 싶다"며 형제에 대한 고마운 마음을 표현했다.

이어 "형제를 아직까지 찾고 있는 중이다"면서 "너무 늦지 않게, 조금 늦더라도 꼭 좋은 소식 전해드릴 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

박 대표는 600만원을 기부한 사실도 전했다. 그는 "지난 2월25일부터 현재까지 배달앱을 통해 전국 각지에서 후원 목적으로 넣어 주신 주문으로 발생된 매출 약 300만원과 후원금 일체 약 200만원, 저도 100만원을 보태 총 600만원을 마포구청 꿈나무지원사업에 기부했다"고 밝혔다.

이어 "전국에 계신 마음 따뜻한 여러분들이 하시는 기부다. 제가 여러분들을 대신해 좋은 일 할 수 있는 기회를 주셔서 감사하다"며 "앞으로 실력으로, 맛으로, 서비스로 인정받을 수 있는 치킨집 사장이 되겠다"고 글을 마무리했다.

앞서 박 대표의 사연은 철인7호 본사 앞으로 온 고등학생 A군의 손편지를 통해 알려졌다. 편지 작성자 A군은 어릴 적 부모님을 잃고 할머니, 11살 동생과 살고 있다고 고백했다.

A군은 지난해 코로나19 여파로 일하던 음식점에서 해고된 뒤 생계에 어려움을 겪던 중 동생이 치킨을 먹고 싶다고 보채 단돈 5000원을 들고 여러 가게를 전전했다고 한다.

이때 박 대표가 가게 앞에서 난처해 하는 형제를 가게로 들여 치킨을 무료로 제공했다.

박 대표는 이후에도 형 몰래 치킨집을 몇 번 더 방문한 A군 동생에게 치킨을 무료로 줬고, 미용실에 데려가 머리도 깎아줬다.

사연이 알려지자 전국 각지에서 박 대표의 선행에 감동을 받은 누리꾼들의 주문이 폭주했다. 또 선물과 성금, 응원 전화 등 박 대표의 선행을 응원하는 마음이 이어졌다.

