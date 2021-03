고민정 "내곡동 땅 위치 모른다? 吳, 또 거짓말…관보에 지번까지 게재"

[아시아경제 오주연 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보의 대변인인 고민정 민주당 의원이 '내곡동 땅 위치도 모른다'고 해명한 오세훈 국민의힘 후보를 향해 "또 거짓말한다"고 지적했다.

16일 고 의원은 논평을 내고 "오 후보가 오늘 페이스북에 '저는 당시 이 땅의 존재와 위치를 알지 못했고 지금도 위치를 모릅니다'라고 했는데 이것 또한 거짓말"이라면서 "국민 누구나 볼 수 있는 관보에 버젓이 땅 지번까지 게재되어 있다"고 꼬집어냈다.

이날 오 후보는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 박 후보 측에서 제기한 내곡동 땅 투기 의혹은 '허위사실'이라고 거듭 밝혔다.

오 후보는 "내곡동 땅은 제 처와 처가 식구들이 1970년에 장인 사망으로 상속 받아 오랫동안 소유하고 있던 곳"이라며 "2006년 7월 시장에 취임하기 전부터 지구 지정에 대한 협의가 진행됐다"고 설명했다.

이어 "당시 이 땅의 존재와 위치를 알지 못했고 지금도 위치를 모른다"면서 "서울시장 선거를 구시대적 혼탁선거로 오염시킨다면 천준호, 고민정 의원은 물론 박영선 후보에 대해서도 무관용의 원칙으로 대응할 것"이라고 말했다.

그러나 고 의원은 "국민 누구나 볼 수 있는 관보에 땅 지번까지 게재돼있다"며 오 후보의 해명을 정면 반박했다.

고 의원은 "계속된 거짓해명은 또 다른 거짓을 낳을 뿐"이라며 "오늘의 해명이 더 큰 쓰나미가 될 것임을 명심하라"고 강조했다.

