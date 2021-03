[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 사회복지학부 장하경 교수가 제4기 대통령 직속 국가교육회의 전문위원으로 위촉됐다고 16일 밝혔다.

임기는 1년이다.

국가교육회의 전문위원은 학계와 관련 전문가 등 20명으로 구성됐으며, 주요 추진과제 중심으로 월 1회 정기회의를 개최해 관련 사항을 논의한다.

한편 장 교수는 교육부 공공부문 인적자원개발 인증위원회 위원, 교육부 교육임용양성평등위원회 위원장, 대학기관평가인증제 평가위원회 위원 등을 역임했으며 여성가족부 장관 소속 정책자문위원회 권익증진위원으로 활동 중이다.

