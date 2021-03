[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 16일 김여정 북한 노동당 부부장이 한미연합훈련에 반발하는 담화를 낸 데 대해 "훈련이 어떤 경우에도 한반도의 군사적 긴장을 조성하는 계기가 돼선 안 된다"고 말했다.

통일부 당국자는 이날 김 부부장의 담화에 대한 입장을 묻자 "이번 훈련이 한반도 평화 프로세스를 뒷받침하는 방향으로 가기 위해 끝까지 노력하겠다"며 이같이 말했다.

통일부 당국자는 "남북관계가 조기에 개선되고 비핵화 대화가 빠른 시일 내 재개돼야 한다는 입장에도 변화가 없다"며 김 부부장이 남북군사합의 파기를 예견한 데 대해 "어떤 경우에도 대화·협력을 위한 노력을 시도하고 추진하는 것을 멈춰서는 안 된다"고 말했다.

이어 "여러 조치를 예단하기보다는 어떤 경우에도 대화와 협력을 위한 시도와 노력을 계속해나가겠다는 입장"이라고 덧붙였다.

