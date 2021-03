인천시, 투기 의혹 공익제보 핫라인 가동…신도시 및 모든 개발사업 대상

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 시·군·구 공직자와 산하 공기업 직원의 부동산 투기 의혹 등을 신고할 수 있는 '공익제보 핫라인'을 16일부터 가동한다.

제보 대상은 시·군·구 소속 공무원과 공사·공단 직원 및 이들의 배우자와 직계 존비속의 부동산 투기 의혹, 차명 거래, 제3자 정보 제공 의혹 등이다.

3기 신도시 대상지역 뿐만 아니라 공공기관이 사업시행자로 참여하고 있는 모든 개발 사업을 대상으로 한다. 제보는 핫라인 전화(032-440-3162∼5, 3188)로 하면 된다.

아울러 신분 노출 등을 우려해 공익제보를 주저하는 시민을 위해 시 홈페이지 '인천시 공직자 부조리 신고센터(Help-Line)'를 통한 익명 제보도 함께 받을 예정이다.

법령에 따라 제보자의 인적 사항과 제보 내용은 철저히 비밀로 유지해 제보자 보호에도 전력을 기울일 계획이다.

시는 제보 내용에 대한 조사를 통해 투기 의혹이 확인되거나 의심될 경우 징계는 물론 수사 의뢰와 고발 등 엄정 대응할 방침이다.

시는 정부의 신도시 부동산 투기 의혹 조사와 관련해 지난 5일부터 감사관을 단장으로 감사관실 내 4개 팀과 인천도시공사, 계양구를 포함한 자체 합동조사단을 운영 중이다.

김인수 인천시 감사관은 "공익제보 핫라인 운영을 통해 시 자체조사로는 한계가 있는 사각지대 의혹까지 철저히 조사하고, 정부합동조사단과 검경 합동수사본부에도 적극 협조할 것"이라며 "제보자의 신분과 제보내용 등은 철저히 보호해 드릴 것을 약속드리니 많은 관심과 참여를 바란다"고 당부했다.

