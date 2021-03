G마켓, 영국 국민치약 브랜드 '유시몰' 론칭

[아시아경제 조인경 기자] G마켓이 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,580,000 전일대비 9,000 등락률 +0.57% 거래량 24,591 전일가 1,571,000 2021.03.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 미국발 훈풍에 '네 마녀의 날, 사뿐히'[클릭 e종목]"LG생활건강, 주가 조정을 매수 기회로"(주)LG·LG유플러스, 여성 사외이사 선임…LG 5개 계열사 내정 close 과 손잡고 영국 구강케어 브랜드 '유시몰'을 단독으로 선보인다고 16일 밝혔다.

1898년 영국에서 탄생한 유시몰은 치약의 경우 '영국 국민치약'으로 불릴 정도로 인기다. 고급스러운 패키지 디자인과 핑크빛 제형이 특징이며, 환경을 생각해 알루미늄 튜브를 사용했다. 국내에서도 해외직구 상품으로 찾는 이들이 늘고 있다.

G마켓은 오는 21일까지 특별 기획세트를 할인가에 선보이는 프로모션을 진행한다. '유시몰 오리지널 치약 세트(4개입)'과 '유시몰 레귤러 칫솔 세트(2개입)' 2종 구성 5000세트를 4만4400원에 판매한다. 알루미늄 튜브를 짤 수 있는 '클래식 치약 스퀴저'와 '클래식 여행용 파우치', 유시몰 소용량 치약(20g)과 클래식 칫솔, 유시몰 굿즈 스티커 등을 함께 증정한다.

또 G마켓 스마일클럽 회원에게는 LG생활건강 17% 할인쿠폰을, 일반 회원에게는 15% 할인쿠폰을, 23일 오전 10시부터는 선착순 3만명 한정으로 유시몰 론칭 기념 '앱전용 특별쿠폰'도 증정한다.

