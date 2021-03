"하이브리드의 진화."

타이틀리스트가 TSi 하이브리드 2종(TSi2, TSi3)으로 메탈 라인을 완성했다. 원하는 퍼포먼스에 따라 적합한 로프트를 직접 선택할 수 있다는 것부터 반갑다. 얇은 페이스에서 출발하는 고탄도 저스핀 비행이 최대 비거리로 이어지고, 최적화된 무게중심 배치와 향상된 관성모멘트(MOI)는 스피드와 관용성을 보장한다. 미스 샷에서 일관된 퍼포먼스를 보여주는 힘이다.

롱아이언 대신 그린을 직접 도모하는 ‘스코어링 클럽’으로 폭발적인 인기다. ‘타이틀리스트 스피드 섀시 (Titleist Speed Chassis)’ 기술에 주목할 필요가 있다. 빠른 스피드와 향상된 정확도, 손쉽게 16가지 조합의 로프트-라이 세팅까지 가능하다. TSi2는 공을 쓸어치는 골퍼에게, TSi3는 정교한 컨트롤과 다양한 조절 옵션이 매력적이다. 전국 공식 클럽 대리점에서 판매한다.