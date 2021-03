野 "투기의혹 전수조사 전원 동의…민주당도 검증대 나와라"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 부동산 투기 의혹과 관련해 소속 의원 전원의 동의를 마쳤다고 15일 밝혔다. 국회의원 전수조사를 내걸었던 더불어민주당이야말로 전원 동의서명을 들고 나오라고 촉구했다.

이날 배현진 국민의힘 원내대변인은 "국민의힘은 이미 국회 전수조사를 위한 의원 102명의 찬성 동의 절차를 마친 상태"라며 "입으로만 떠벌리며 국민 기만하지 말고 민주당 의원 전원의 정보공개 동의 서명부와 함께 진짜 검증대로 나오라"고 촉구했다.

배 대변인은 "신도시 투기 범죄의 중대 혐의 주체인 집권여당, 민주당이 온종일 야당이 동참을 안 해서 집 안의 도둑을 못 잡는 사정이라며 지나가는 소도 웃을 흰소리를 하고 있다"며 "어떻게든 선거일까지만 버텨보자는 정부·여당의 안면몰수 발버둥에 국민들의 분노와 피로만 더해갈 뿐"이라고 지적했다.

그는 "그리고 청와대와 지방공적주체들까지 포함한 모든 방편의 조사와 수사가 신속히 가능하도록 협조하라"고 요구했다.

배 대변인은 아시아경제와 통화에서 "국민의힘 소속 의원 단체 카톡방에서 102명 전원이 자기 성명을 걸고 동의를 했다"고 밝혔다.

