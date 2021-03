박형준 "엘시티 작년 4월 정상적인 매매로 샀다…1가구 1주택자"

딸도 살던 아파트 팔고 융자 끼고 입주

"딸 홍대 입시 임한 적 없어 청탁 말 안 돼"

[아시아경제 이현주 기자] 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 15일 엘시티 아파트 특혜 분양 비리와 관련해 "전혀 관계가 없다"고 밝혔다. 딸 입시 의혹에 관해서도 해당 학교 입시에 임한 적이 없다고 했다.

박 후보는 이날 "제가 살고 있는 엘시티 아파트는 특혜분양 비리와 전혀 관계가 없다"면서 "2020년 4월 정상적인 매매를 통해 엘시티를 샀다"고 했다. 1가구 1주택자인 것도 밝혔다.

이어 "제 딸은 남편이 사업가이고, 자신들이 살던 센텀 아파트를 팔아서 융자를 끼고 분양권을 사서 입주했다"고 설명했다.

또 "제 딸의 입시와 관련한 흑색선전도 벌어지고 있다"며 "제 딸은 홍대 입시에 임한 적도 없고 제 배우자가 부정한 청탁을 한 적도 없다"고 했다. 박 후보는 이 문제와 관련해 검찰에 고발장을 제출했다"고 덧붙였다.

박 후보는 "(더불어민주당이) 허위사실을 계속 지어내고도 공당이라 할 수 있느냐"며 "'묻지마 의혹'을 제기하는 것은 전형적인 흑색선전이자 비열한 선거 공작"이라고 지적했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr