BMW코리아, 3월 온라인 한정 에디션 2종 출시…총 30대 판매

뉴 X5 M 컴페티션 퍼스트 에디션·뉴 X6 M 컴페티션 퍼스트 에디션

[아시아경제 유제훈 기자] BMW코리아는 오는 16일 오후 3월 온라인 한정 에디션 2종(뉴 X5 M 컴페티션 퍼스트 에디션, 뉴 X6 M 컴페티션 퍼스트 에디션)을 출시한다고 15일 밝혔다.

이번 모델은 전 세계 각 250대 한정으로 출시되며, 국내에는 각 15대씩 총 30대만 온라인 판매채널인 'BMW 샵 온라인'을 통해 판매된다. 두 모델 모두 BMW 인디비주얼 컬러, 한정에디션 전용 문구 등을 포함한 여러 전용사양이 특징이다.

각 모델 외부엔 무광 BMW 인디비주얼 컬러가 적용된다. 뉴 X5 M 컴페티션 퍼스트 에디션은 프로즌 마리나 베이 블루 컬러, 뉴 X6 M 컴페티션 퍼스트 에디션은 프로즌 다크 실버 색상으로 꾸며진다. 아울러 두 모델 모두 공통으로 카본 소재의 M 카본엔진 커버와 미러캡이 장착되며, X6 M컴페티션 퍼스트 에디션엔 M 카본 리어 스포일러도 적용된다.

실내엔 BMW 인디비주얼 컬러인 실버스톤 및 나이트 블루 조합의 메리노 가죽 시트가 장착된다. 대시보드와 센터콘솔엔 카본 파이퍼 트림이 적용되고, 천장과 필러 안쪽도 나이트 블루 컬러 알칸타라로 마감해 고급감을 더했다.

두 모델 모두 최고출력 625마력, 최대토크 76.5㎏·m를 발휘하는 4.4ℓ M 트윈파워 터보 V8 가솔린 엔진이 탑재되며, 8단 M 스텝트로닉 변속기와 M xDrive 지능형 사륜구동 시스템이 조합된다. 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는데 걸리는 시간은 단 3.8초다.

가격은 뉴 X5 M 컴페티션 퍼스트 에디션이 1억8700만원, 뉴 X6 M 컴페티션 퍼스트 에디션이 1억9000만원이다. (부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 가격)

