G9, 프리미엄 제품 전문관 ‘셀렉트’ 오픈…니치향수 특가전

[아시아경제 임춘한 기자] G9는 15일 프리미엄 제품 전문관 ‘셀렉트(Select)’를 오픈하고, 오는 22일까지 런칭 기념 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

셀렉트는 최근 프리미엄 브랜드 및 제품에 대한 고객 관심도를 반영해 G9의 프리미엄 전문 큐레이터들이 엄선한 제품으로 구성했다. 상품은 하이엔드 브랜드(명품)부터 준명품, 트렌디한 브랜드 제품까지 다양하다. 리빙, 키즈, 레저, 뷰티, 패션, 가전 등 카테고리별 여러 상품군을 선보일 예정이다.

셀렉트는 크게 3가지 코너로 구성된다. 브랜드 별 할인 프로모션을 진행하는 팝업스토어, 매일 프리미엄 상품을 하나씩 소개하는 오늘의 셀렉트, 그리고 최근 SNS상에서 핫하고 트렌디한 프리미엄 브랜드를 소개하는 브랜드 셀렉트다.

15일에 선보이는 팝업스토어는 셀렉트 런칭 기념 프로모션으로 마련했고, 오는 22일 오전 9시까지 ‘니치향수의 모든 것’이라는 주제로 프리미엄 향수를 엄선해 할인 판매한다. G9 전 회원 대상으로 갤러리아 니치향수 구입시 최대 3만원 할인 가능한 ‘10% 할인쿠폰’을 제공한다.

G9 관계자는 “리빙, 레저, 키즈 등 다양한 상품군에서 프리미엄 브랜드와 제품에 대한 선호도가 커지고 있어 이를 적극 반영한 프리미엄 큐레이션 전문관을 새롭게 런칭했다”며 “고객들의 관심을 반영해 셀렉트 상품을 지속적으로 업데이트 할 예정이며, 4월 이후 셀렉트에서 SNS와 연계해 선보이는 테마 큐레이션 플레이리스트 코너를 새롭게 추가할 계획이다”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr