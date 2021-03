"마스크 써달라"했다가…美 승객에 봉변 당한 아시아계 택시기사

[아시아경제 나한아 기자] 미국 샌프란시스코에서 택시 '우버'에 탑승한 승객들이 난동을 피우며 기침을 하고 마스크를 벗기는 장면 등이 포착된 42초짜리 동영상이 소셜미디어에 올라오면서 논란이 됐다. 해당 영상에 등장한 여성 승객은 자신에게 '마스크를 착용해 달라'고 요구한 아시아계 기사에게 기침을 하는 등 조롱·난동을 피워 경찰에 체포됐다.

지난 12일(현지 시각) 현지 언론에 따르면 샌프란시스코 경찰(SFPD)은 지난 11일 폭행 및 구타, 부식성 화학 물질을 이용한 폭행, 공모, 보건 안전 규정 위반 등의 혐의로 멀레이저 킹(24)을 라스베이거스에서 체포했다고 밝혔다.

지난 7일 샌프란시스코에서 네팔 출신 남성 숩하카 카드카(32)가 운전하는 우버 차량에 킹을 포함한 3명의 여성 일행이 탑승했다. 승객 세 명 중 1명이 마스크를 착용하지 않은 것을 본 카드카는 마스크를 써달라고 요구하며 이들이 마스크를 살 수 있도록 가까운 주유소에 차를 세웠다. 그러자 이들은 인종차별적 속어와 조롱을 그에게 쏟아붓기 시작했다.

승객 중 한 명은 마스크를 벗고 카드카를 향해 여러 차례 기침을 했다. 그러면서 "나는 코로나19에 걸렸다"라고 말했다. 또 다른 한 명인 키미아이(24) 카드카의 휴대전화를 빼앗으려 시도했고 그의 마스크를 잡아당겨 벗기기까지 했다. 이어 그를 향해 수 차례 기침을 했다. 참다못한 카드카는 승객들에게 내려달라고 요구했고, 차에서 내린 후에도 킹은 반쯤 열려 있던 조수석 유리창을 통해 카드카에게 호신용 페퍼 스프레이를 뿌렸다. 카드카는 너무 숨이 막혀서 차 밖으로 나와야만 했다고 밝혔다.

7년 전 미국에 와서 네팔에 있는 가족들을 부양하기 위해 열심히 일해왔다는 카드카는 "피부색 때문에 이런 취급을 당했다"라고 확신했다. 그는 "아시아계 미국인에 대한 폭력적 범죄가 증가하고 있다. 다른 사람을 그렇게 취급해도 괜찮다고 생각한다는 게 역겹다"라고 토로했다.

경찰에 따르면 아직 체포되지 않은 또 다른 승객 키미아이는 변호인을 통해 곧 경찰에 출두하겠다는 의사를 밝혔다. 폭행과 조롱에 가담하지 않은 다른 승객 1명의 신원은 공개되지 않았다. 샌프란시스코 경찰은 "이 사건 동영상에 잡힌 행동은 필수 서비스 노동자의 안전과 행복에 대한 냉담한 무시를 보여줬다"라며 "우리는 이 행위를 매우 심각하게 받아들이며 정의가 구현되도록 보장하겠다고 약속한다"라고 밝혔다.

한편 우버는 이번 사건에 연루된 승객 3명에 대해 우버 이용 금지 조처를 내렸다고 밝혔다.

