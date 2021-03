경북도, 中企 청년근로자에 100만원짜리 카드 … 1260명 선착순 모집

15일부터 경북일자리종합센터에서 신청 접수

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도는 중소기업에 재직 중인 청년근로자의 장기재직 유도를 위해 15일부터 '청년근로자 행복카드 지원사업' 참여자를 모집한다.

이 사업 참가 조건은 경북도내 중소기업에 2019년 6월 이후 입사해 3개월 이상 근무 중이고, 신청일 기준 도내 주소지를 두고 있으며, 연봉 3000만원 미만인 만19세 이상 만39세 이하다.

경북도는 14억원을 들여 1260명을 선착순으로 지원대상자를 모집·선정한다. 희망자는 경북일자리종합센터 홈페이지에서 신청할 수 있다.

지원대상자로 선정된 청년은 1인당 연간 100만원의 포인트를 2회에 걸쳐 분할 지급받게 된다. 포인트는 건강검진, 헬스장 이용 등 건강관리 및 여행, 공연관람 등 문화여가활동과 더불어 학원수강, 도서구입 등 자기계발을 위한 분야에 온·오프라인으로 사용이 가능하다.

지난해 수혜자를 분석한 결과 수혜청년 중 약 92%가 계속 근무 중인 것으로 나타나 장기재직에 크게 기여하는 것으로 나타났다.

박시균 경북도 청년정책관은 "코로나19 위기 상황에서 어려움을 겪고 있는 청년들에게 청년근로자 행복카드 지원사업이 맞춤형 복지로써 도움이 되길 바란다"고 전했다.

