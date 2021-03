원희룡 "제주 오는 심상정, 제2공항 관련 공개토론하자"

[아시아경제 성기호 기자] 원희룡 제주지사가 제주를 방문하는 심상정 정의당전 대표에게 제주 제2공항 관련 공개토론을 제안했다.

원 지사는 13일 자신의 SNS를 통해 "심 대표가 제주2공항 반대를 위해 제주에 온다는 소식을 들었다"며 "일부의 이야기만으로 도민을 선동하지 않기를 바란다"고 적었다.

그는 "제주2공항은 제주의 30년 숙원사업이며 국민의 안전을 위해 반드시 이뤄야 할 국책과제"라면서 공개 일대일 토론을 제안했다. 심 전 대표는 15일 오후 제주도청 앞에서 제2공항 백지화 기자회견을 열 예정이다.

이에 정의당 제주도당은 '원희룡 지사는 중앙정치에 기웃거리지 말고, 제주도민과 먼저 소통하라'는 제목의 성명을 내고 "원 지사의 몰상식과 무례함에 경악한다"고 응수했다.

이어 "공당의 의원이고, 국회 국토위 소속 국회의원이 도민들의 의견을 듣는 것은 고유한 의정활동"이라며 "그것을 '편 가르기', '선동', '악습'이라는 표현까지 써가면서 원색적으로 비판하는 이유는 무엇이냐"고 되물었다.

