韓증시 변동성에 휘청였지만…"밸류에이션·수급 부담 덜었다"

삼성전자 이익전망치 하향 전망 과도

삼성전자 제외 코스피200 기업 이익전망치는 오히려 상향 조정

연기금 매도도 완화 조짐…'SK바사' 청약 끝난 투자자예탁금 반등 기대감

[아시아경제 이민우 기자] 최근 국내 주식시장이 변동성을 보이며 흔들린 가운데 과도한 기업가치평가(밸류에이션)와 수급 부담을 해소했다는 분석이 나왔다.

13일 KB증권은 최근의 증시가 이 같은 부담을 더는 과정을 거쳤다고 분석했다. 하인환 KB증권 연구원은 "코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 14.7배까지 올랐었지만 최근의 증시 하락과 12개월 선행 주당순이익(EPS) 상승 효과로 13배까지 하락했다"며 "현 조정폭(-13%)은 지난해 8~10월 조정폭(-16%)와 유사한 수준"이라고 설명했다. 이번 조정을 통해 밸류에이션 부담이 일부 해소됐으며 추가로 더 해소될 가능성이 높다고 분석했다.

먼저 이익전망치가 주춤하는 배경으로는 삼성전자를 꼽았다. 다만 삼성전자의 이익 전망치가 추가 하향될 수 있어도 그 폭은 제한적으로 봤다. 하 연구원은 "삼성전자의 텍사스주 오스틴 파운드리 공장이 지난달 16일 가동을 멈춘 영향이 반영되며 이익 전망치가 하향 조정되고 있다"며 "문제는 2022년 이익 전망치까지 하향되고 있다는 점인데 이는 다소 과한 측면이 있다"고 설명했다. 특히 삼성전자를 제외한 코스피 이익 전망치는 '하향'보다는 '정체'된 수준에 불과하다고 분석했다. 코스피200 경우에는 삼성전자를 제외하면 오히려 이익 전망치가 상향 조정되고 있다는 것이다.

한편 12개월 선행 EPS는 계속해서 상향될 가능성이 높다고 봤다. 이를 통해 밸류에이션 부담이 계속적으로 해소될 수 있다고 봤다. 현재 코스피 2021년 당기순이익(지배) 전망치는 135조원 수준인 반면 2022년 전망치는 21% 높은 163조원 수준이다. 하 연구원은 "향후 12개월의 이익을 반영하는 주가수익비율(12개월 선행 EPS 반영)의 특성을 고려하면, 시간이 흐를수록 21% 높은 이익 전망치를 더 많이 반영해갈 것"이라며 "때문에 12개월 EPS는 계속 상향되고 밸류에이션 부담은 해소될 수 있다"고 전망했다.

수급 부담이 해소되는 점도 긍정적이다. 먼저 연기금 매도세가 지난 1~2월에 비해 완화될 조짐을 보이고 있다. 하 연구원은 "일평균 순매도 규모가 1~2월에 비해 급격히 적어진 것이 특징이며, 이는 1~2월에 대규모 순매도와 국내 증시 조정이 맞물리며 추가적인 리밸런싱 필요성이 감소했기 때문일 것"이라고 설명했다.

외국인 매도 성격도 확인해야 한다. 증시가 급락하는 날 반대매매로 이어지며 변동성을 확대시켰던 하나의 배경인 차익결제거래(CFD)에 대한 과세가 영향을 끼치고 있다. 하 연구원은 "다음달 1일부터 과세가 적용되면서 이에 따라 CFD를 청산하려는 매도세가 외국인 수급에 반영되고 있다"며 "CFD 매매가 주로 이뤄지는 외국계 증권사의 순매도 비중이 높아지는 것이 그 근거"라고 설명했다.

지난 1월부터 투자자예탁금도 감소 중이다. 지난 1월12일 사상 최고가인 74조4560억원을 기록한 이후 지난 11일 57조6370억원까지 줄었다. 특히 이번주 들어서는 SK바이오사이언스 공모주 청약이 진행된 지난 10~11일 동안 10조원 넘게 감소했다. 하 연구원은 "지난해 카카오게임즈와 빅히트 엔터테인먼트 상장 경험을 돌이켜보면, 청약 직후에는 곧바로 예탁금으로 돌아오는 패턴을 보였다"며 "중기적 관점에서 예탁금이 계속 줄어드는지 여부는 확인할 필요가 있겠으나 단기적인 관점에서는 예탁금이 빠르게 반등할 가능성이 높다"고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr