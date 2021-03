중진공, 청년 수출전문가 양성 나섰다

청년글로벌마케터사업 참여기업 모집

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)와 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 중소기업 청년 수출 전문인력 양성을 지원하기 위한 청년글로벌마케터사업의 참여기업을 모집한다고 14일 밝혔다.

청년글로벌마케터사업은 중소기업에서 채용한 청년 수출전문인력을 대상으로 온·오프라인 무역실무 교육, 전문가 컨설팅, 바이어 매칭 및 화상 상담회 참여, 해외 마케팅 활동 등을 패키지로 지원하는 사업이다.

지원대상은 지난해 1월 이후부터 사업 공고일 기준 만 19세에서 34세 미만의 청년을 신규로 채용했거나 채용 계획이 있는 중소기업이다. 청년 인력은 채용 후 기업 내에서 수출·무역 관련 부서에 배치됐거나 관련 업무를 담당하는 정규직 직원이 대상이다. 대표자와 가족관계에 있는 직원은 인정되지 않는다.

모집규모는 200개사다. 기업당 청년인력 1명을 지원한다. 참여기업으로 선정되면 청년인력은 현장 무역실무, 마케팅 기법 등을 이러닝 방식 등으로 이수하고 무역전문가와의 1대 1 컨설팅도 받을 수 있다. 또한 청년인력이 무역사절단·박람회 참가, 해외 현지 바이어 면담, 제품 주문 수주 등 자사 제품 마케팅 및 판매 촉진 활동을 수행하는데 필요한 항공료 및 해외체재비 등 비용을 최대 180만원까지 지원한다.

청년인력의 빠른 업무 적응과 조직문화 공유를 위해 동일 직장 내 선임과 함께 멘토링을 진행하면 6개월 간 월 12만원씩 멘토링 활동비도 지원한다. 청년인력의 신규 바이어 발굴 활동을 지원하기 위해 타깃팅된 바이어 발굴·매칭 및 화상 상담회도 진행한다.

이성희 중진공 글로벌성장본부장은 "교육, 컨설팅, 활동비 지원 등 기업 내 청년 수출 전문인력 양성을 다방면으로 지원해 중소기업의 수출 역량 강화를 돕는 한편, 청년들의 일자리 유지와 확대에도 도움될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 사업 공고문은 중기부와 중진공 홈페이지에서 확인 할 수 있고 자세한 문의는 중진공 수출마케팅사업처로 하면 된다.

