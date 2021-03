목포해양대학교, ㈜대성아이엔디와 교류 협력 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 선박용 특수 장비 제작 및 개발 등을 위해 ㈜대성아이엔디(대표이사 박덕치)와 산학협력 교류 협약을 지난 11일 오후 2시 대학본부 2층 회의실에서 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 선박용 특수 장비 기술 개발과 관련된 상호 협력과 신기술 활용 및 교육 자원의 공동 활용을 위해 체결됐으며, 목포해양대학교 해군사관학부의 학생 교육과 교원 연구 활동에 크게 이바지할 것이다.

양 기관은 이번 협약 체결로 4차 산업혁명에 대비해 학생들의 취업과 신기술 인재 양성을 적극적으로 지원하고, 대학과 기업의 동반 성장을 도모할 계획이다.

박성현 목포해양대학교 총장은 “이번 협약을 계기로 4차 산업혁명에 대비한 산학협력 모델을 구축할 수 있도록 노력하고, 우수한 기술력과 아이디어를 가진 중소기업이 더욱 실증적인 제품 개발과 기술 검증이 이루어질 수 있도록 대학의 우수한 연구 자원 지원에 최선을 다하겠다”고 전했다.

