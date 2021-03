남한산성 무료주차장 7곳 순환 셔틀버스 13일부터 운행

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 남한산성 도립공원 일대 무료주차장 7곳을 순환하는 무료 셔틀버스가 13일부터 주말과 공휴일에 운행된다.

경기도 남한산성세계유산센터는 도립공원 내 주차공간 부족으로 인한 교통혼잡 문제 해소와 방문객 편의 증진을 위해 이날부터 오는 11월 말까지 7~8월 혹서기를 제외한 6개월간 무료 셔틀버스를 운행한다고 12일 밝혔다.

방문객이 많은 토요일과 일요일, 공휴일 등 휴일에 운영되는 무료 셔틀버스는 21인승 4대로 차량 한 대당 8회 정도 운행된다. 운행시간은 오전 9시30분부터 오후 6시30분까지다. 배차간격은 15분 내외로 남한산성 행정복지센터부터 남한산성 도립공원 입구 중앙주차장에 이르는 8km 구간을 순환하게 된다.

이에 따라 남한산성 도립공원 방문객들은 ▲행정복지센터 주차장(기점) ▲농산물직거래장터주차장 ▲불당리 주차장 ▲검복리 주차장 ▲검복 주차장 ▲하행선 주차장 ▲중앙주차장(유료) 등 도립공원 일대 무료주차장 등 7곳에 주차한 뒤 무료 셔틀버스를 타고 도립공원 입구와 주차장 사이를 오갈 수 있게 됐다.

남한산성세계유산센터는 주말마다 반복되는 교통혼잡 문제를 해결하기 위해 2019년부터 국토교통부, 광주시 등과 지속적으로 협의를 진행, 무료셔틀버스를 운행할 수 있게 됐다고 설명했다.

박경원 남한산성세계유산센터 소장은 "무료셔틀버스가 운행됨에 따라 교통 혼잡 때문에 불편을 겪었던 방문객들의 이용 편의가 크게 증가할 것으로 기대된다"고 설명했다.

무료 셔틀버스 등에 대한 보다 자세한 사항은 경기도남한산성세계유산센터(031-8008-5155)에 문의하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr