성동구청 직원들 '성동형 적정기술' 발굴 위해 뭉쳤다

[아시아경제 박종일 기자] “우리 지역주민이 원하는 것을 찾아 적합한 기술로 누구나 편하게 누릴 수 있는 생활밀착 행정이야말로 구민을 위한 민원행정이다”

성동구(구청장 정원오)의 스마트 포용도시 행정 구현을 위해 최적의 기술을 행정과 접목하는 ‘성동적정기술연구회’는 올해도 계속된다.

올해 4기 21명으로 구성된 적정기술연구회는 '똑똑하고 착한 기술, 성동형 적정기술'을 발굴하기 위해 정예의 직원들이 뭉쳤다.

'성동형 적정기술'은 첨단 기술을 접목해 적은 비용으로 자원을 절감하며 다양한 사회문제를 해결하는 기술로 일선 직원들로부터 기술 발굴은 시작됐다.

복지, 주택 등 행정의 각 분야에서 실무경험을 충분히 가진 직원들이야말로 주민들의 요구를 가장 잘 이해하고 있기 때문이다. 직원을 중심으로 ‘적정기술연구회’라는 동아리를 운영하며 기술과 행정이라는 분야를 연결, 지금 당장 쓸 수 있는 기술을 지속적으로 연구하는 목적도 여기에 있다.

실제 직원들의 노력은 다양한 정책으로 이어졌다.

ICT기술을 이용하여 방문자 명단을 정확하게 관리할 수 있는 방법이 없을까라는 고민에서 출발, 이제는 다중이용시설 출입 관리의 대명사가 돼 버린 QR코드 인증은 성동구에서 최초로 도입한 '모바일전자명부'가 그 시작이었다.

구청을 방문, 대기 순서를 기다리는 구민의 불편함을 해소하기 위해 구 홈페이지에서 민원대기 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 '민원대기현황 안내서비스' 도입은 물론 종이팩 재활용률을 높이기 위해 설치한 'IoT 스마트 종이팩 수거함'도 적정기술연구회 아이디어였다.

올해도 '똑똑하고 착한 적정기술'을 찾기 위한 직원들의 노력은 계속된다. 교통, 미세먼지 등 환경이나 코로나19 등 분과별 특정 주제를 선정, 집중 연구, 행정 접목 사례를 확대할 예정이다.

또 체험형 교육을 비롯한 스마트 박람회 참관, 포럼 참여 등 다양한 활동을 온·오프라인으로 실시 주민이 중심이 돼 생활정책을 만드는 성동구민청을 활용한 제안과 개선의견으로 주민과 소통하며 적극적으로 적정기술을 발굴한다.

정원오 구청장은 “실무경험을 갖춘 직원들의 고민과 연구들이 도시의 문제를 해결하는데 큰 도움이 될 것”이라며 “전 직원과 함께 합심, 모두가 행복한 스마트 포용도시 성동구를 만들어나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr