쿠팡 김범석 "창의성이 기적 만들어…혁신 투자 계속"

[아시아경제 조유진 기자] 김범석 쿠팡 이사회 의장이 11일(현지시간) 창의성이 기적을 만들었다며 혁신을 멈추지 않겠다는 포부를 밝혔다.

김 의장은 이날 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장에 앞서 진행된 CNBC와의 인터뷰에서 "알리바바 이후 최대 외국기업 기업공개(IPO)라고 하는데 이는 한국의 성공 스토리의 증거"라며 이같이 말했다.

그는 "고객과 주주를 위해 진정한 가치를 만든다는 장기적인 전략에서 한눈을 팔지 않았기 때문에 이 자리에 서게 된 것"이라며 "이번 상장이 그 여정을 변함없이 이어갈 수 있는 재원을 마련해줄 것"이라고 평했다.

또 상장을 통해 조달한 자금의 용처에 대한 질문에는 "새벽배송과 같은 혁신에 계속 투자할 것"이라면서 "한국의 지역 경제에 계속 투자해 좋은 일자리를 창출하고 기술에도 계속 투자하겠다"고 답했다.

쿠팡의 '로켓배송' 서비스가 인구밀도가 높은 한국 외의 다른 나라에서도 가능하냐는 질문에는 "인구밀도가 높은 지역뿐 아니라 시골 지역을 포함한 전국으로 이를 확대했다"고 밝혔다.

아마존의 한국 진출 등 타사와의 경쟁에 대해선 "한국은 5300억달러의 큰 시장"이라면서 "많은 훌륭한 회사들이 우리와 함께 서비스하고 있지만 우리는 기술에 대한 투자 등의 측면에서 독창적인 회사"라고 자신했다.

그는 "1960년 한국은 1인당 국내총생산(GDP)이 79달러에 불과할 정도로 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나였으나 오늘날 세계 10위권 경제국이 됐다"고 강조했다.

이어 "한국인들의 창의성이 '한강의 기적'을 만들었다. 우리가 이 믿을 수 없는 이야기의 작은 일부가 된 것이 너무나 흥분된다"라고 말했다.

김 의장은 이날 오전 NYSE에서 쿠팡 상장을 축하하기 위해 마련된 행사에 참석해 개장을 알리는 오프닝 벨을 울렸다. 행사에는 강한승·박대준 쿠팡 대표이사와 거라브 아난드 쿠팡 최고재무책임자(CFO) 등이 참석했다.

쿠팡 고객과 배송직원, 오픈마켓 셀러 등도 온라인 화면을 통해 오프닝 벨 행사에 동참했다고 회사 측은 밝혔다.

뉴욕증권거래소 전면에는 쿠팡 상장을 축하하는 현수막과 태극기가 함께 걸리기도 했다.

