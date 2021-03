野 서울시장 후보 단일화 여론조사로 결정…19일 발표

17~18일 여론조사 후, 19일 발표키로

토론 횟수 등은 아직 결정 추가 논의

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 4·7 보궐선거 서울시장 야권 단일후보는 여론조사 방식으로 결정된다. 17, 18일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 안철수 국민의당 서울시장 후보에 관한 여론조사를 한 뒤, 선거관리위원회에 후보를 등록해야 하는 마지막 날인 19일 야권 단일 후보를 발표하기로 했다.

11일 정양석 국민의힘 사무총장과 이태규 국민의당 사무총장 등 양측 후보 단일화 실무협상단은 여의도에서 만나 서울시장 후보 단일화 일정 등을 합의했다.

이 사무총장은 "두 후보가 후보 등록일 이전까지 단일후보 선출하겠다는 합의를 존중해 일정을 마련하겠다는 말씀을 드렸다"면서 "오늘 합의본 것은 19일 발표를 하고 17일과 18일 여론조사를 실시하는 것"이라고 말했다.

정 사무총장은 "협상단은 단일화를 위한 토론회 횟수나 토론회 방식, 여론조사와 관련해 진지하게 의견을 나눴다"면서 "여러가지 합의되지 않은 부분은 내일 만나 협상을 계속 해나가기로 했다"고 말했다.

실무협상단은 12일 오전 국회에서 만나 협상을 이어가기로 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr