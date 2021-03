병원·항만·어선, 연쇄감염 꺾이지 않는 기세 … 부산 사망 3명·확진자 15명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 요양병원 등에서 확진된 고령 환자 3명이 치료 중 숨져 11일 부산지역 누적 사망자는 114명으로 늘었다.

코로나19 연쇄 감염도 이어지고 있다. 집단감염이 발생한 삼육부산병원에서 2명, 감천항에서 1명이 추가 감염되는 등 이날 부산에서 15명의 확진자가 발생하는 등 확산 기세가 꺾이지 않고 있다.

부산시는 이날 오전 15명이 코로나19 양성 판정을 받아 누적 확진자는 3381명이라고 밝혔다.

전날까지 17명의 확진자가 무더기로 나온 서구 삼육부산병원에서 환자 2명이 의심 증상이 있어 진단검사를 받은 결과 확진됐다.

외국 선박에 올라 수산물 하역작업을 하는 감천항 항운노조원 집단감염과 관련해 기존 확진자와 접촉한 1명이 이날 추가로 확진됐다.

감천항 관련 확진자는 종사자 11명, 접촉자 6명 등 모두 17명으로 늘었다.

집단감염이 발생했던 영도구 해동병원에서 퇴원했던 한 선원이 승선했다 감염자가 줄줄이 나온 어선 경해호 선원 1명도 추가 확진됐다.

경해호 관련 누적 확진자는 선원 10명, 접촉자 3명 등 모두 13명이다.

확진자 15명이 나와 경매에 차질을 빚은 부산공동어시장에서는 추가 확진자가 나오지 않았다.

10일 확진된 부산3366번은 요양병원 종사자로 주기적인 선제 검사에서 양성판정을 받았다.

방역 당국은 이 요양병원 환자 205명, 종사자 115명 전수 검사를 벌여 추가 확진자는 나오지 않았으나 확진자가 근무한 병동을 코호트 격리했다.

