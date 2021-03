광주시, 개학기 학교주변 위해요인 집중 단속

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 봄 개학기를 맞아 지난 2일부터 오는 19일까지 어린이 안전사고 예방을 위해 자치구, 유관기관과 합동으로 관내 314개 초·중·고교 주변 위해요인을 집중 점검·단속하고 있다고 11일 밝혔다.

점검분야는 교통안전, 유해환경정비, 식품안전, 불법광고물정비 등 4개로 소관 부서별로 합동점검반을 편성해 진행한다.

특히 어린이 교통사고 발생의 주요 요인이 되는 불법주정차와 학교 주변 분식점 등 어린이 기호식품 조리·판매업소의 위생관리 등을 집중 점검 중이다.

교통분야는 어린이 보호구역내 불법주정차 등 교통법규 위반사항, 등·하교 시간대 통행·통학차량, 학교주변 공사장 등 안전관리강화와 노후 교통안전시설 등을 집중 단속한다.

유해환경정비 분야는 학교주변 교육환경 보호구역 및 주변지역 유해업소의 청소년 출입 등 지도·점검과 술·담배 판매등 불법 판매행위, 불건전 광고 행위 등이다.

식품안전 분야는 식중독 발생 우려 식재료 공급업체에 대한 집중 점검과 학교 급식소 위생관리상태 점검, 분식점 등 어린이 기호식품 조리·판매업소의 불량식품 판매 단속 등 식품안전 관리를 강화한다.

불법광고물정비 분야는 학교 통학로 주변 노후·불량 간판 정비, 퇴폐적이고 선정적인 유해광고물과 보행자 통행에 지장을 초래하는 현수막, 입간판 등 불법광고물을 중점 단속한다.

이번 점검에는 주민들의 적극적인 참여를 위해 홍보와 캠페인도 함께하고 있으며, 주민들이 안전신문고 스마트폰 앱 등을 통해 학교주변 위해요인을 신고하면 해당 기관에서 신속히 조치할 예정이다.

문범수 시 시민안전실장은 “봄 개학기 학교 주변 안전관리 실태 점검 등을 통해 어린이에게 안전한 환경이 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr