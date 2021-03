[아시아경제 이민지 기자] CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 93,800 전일대비 1,000 등락률 +1.08% 거래량 34,659 전일가 92,800 2021.03.11 11:19 장중(20분지연) 관련기사 CJ "뚜레쥬르 매각관련 구체적으로 결정된 내용 없어""명절연휴 전 이틀간 식품 매출 집중" … 롯데온, 설 먹거리 할인행사임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이 close 는 CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 93,800 전일대비 1,000 등락률 +1.08% 거래량 34,659 전일가 92,800 2021.03.11 11:19 장중(20분지연) 관련기사 CJ "뚜레쥬르 매각관련 구체적으로 결정된 내용 없어""명절연휴 전 이틀간 식품 매출 집중" … 롯데온, 설 먹거리 할인행사임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이 close 프드빌 내 뚜레쥬르 사업부문 매각과 관련해 협상을 진행했으나 가격과 세부조건이 합의에 이르지 못해 매각 계획을 철회했다고 11일 공시했다.

