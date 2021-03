코윈테크, 161억 규모 탑머티리얼 주식 추가 취득 결정

[아시아경제 이민지 기자]코윈테크는 2차전지 관련 기업인 탑머티리얼의 주식 18만7688주를 161억2240원 규모로 취득하기로 결정했다고 11일 공시했다. 소유주식수는 29만7551주로 취득후 지분비율은 50%이다.

주식 취득은 제3자배정 유상증자 방식을 통한다. 회사 측은 “신규사업 진출 및 사업영역 확장을 위한 것”이라고 설명했다.

