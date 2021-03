코스피, 미국 부양책 하원 통과 소식에 상승세...'2980선' 회복

[아시아경제 박지환 기자] 11일 코스피가 소폭 상승 출발했다. 최근 5거래일 연속 하락세를 뒤로 하고 반전에 성공했다. 미국 하원이 1조9000억 달러(약 2100조원) 규모의 초대형 추가 재정부양안을 통과시키면서 투자심리를 자극한 것이란 분석이 나온다.

이날 오전 9시 21분 현재 코스피는 전 거래일보다 22.51(0.76%) 오른 2980.63을 기록 중이다. 지수는 전장보다 6.18포인트(0.21%) 오른 2964.30에서 출발해 상승 흐름을 지속하고 있다.

투자자별로는 개인과 외국인이 장 초반 순매수를 하고 있다. 각각 118억원, 728억원 순매수에 나서고 있다. 반면 기관은 857억원어치 순매수했다. 업종별로는 운수창고, 통신업, 종이·목재 등을 제외한 전 업종이 상승 흐름을 보이고 있다.

시가총액 상위 10위에서는 대다수 종목이 상승세에 있다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 684,000 전일대비 48,000 등락률 +7.55% 거래량 334,970 전일가 636,000 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]LG화학·삼성SDI 등 2차전지 관련주 상승세개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감전영현 삼성SDI 사장, 지난해 보수 31억원 수령 close 는 전날 보다 3.77% 오른 66만원을 기록해 가장 상승폭이 컸다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 4,500 등락률 +3.38% 거래량 2,242,978 전일가 133,000 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 제가 말했죠? “삼성전자” 주가 상승의 비밀! 이제는 확인하셔야죠SK하이닉스, 최근 5일 개인 432만 4439주 순매수... 주가 13만 6000원(-0.37%)개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감 close (2.63%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 930,000 전일대비 39,000 등락률 +4.38% 거래량 197,655 전일가 891,000 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 검색 상위 랭킹... 주가 3.25%[특징주]LG화학·삼성SDI 등 2차전지 관련주 상승세[특징주]전기차 베터리株 귀환…LG화학 4.7% 상승 close (2.92%) 등도 2%대 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 1,000 등락률 +1.24% 거래량 6,491,164 전일가 80,900 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 5개월 만에 재개된 이재용 '삼성 불법합병 의혹' 재판…쟁점은?11번가, 3월 '월간 십일절'…'새출발' 인기 상품 특가 판매삼성 네오 QLED, 독일 VDE '아이 케어' 인증 획득…"TV업계 최초" close (0.74%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,000 전일대비 2,500 등락률 +1.10% 거래량 295,005 전일가 227,500 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 미래형 다목적차량 '스타리아' 첫 공개현대차, 최근 5일 개인 70만 3825주 순매수... 주가 22만 9500원(-0.86%)보셨나요? ㅇㅇㅇ 주가 상승! 숨어있던 전기차 부품 수혜 株! close (0.44%)도 올랐다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 374,000 전일대비 2,000 등락률 +0.54% 거래량 273,743 전일가 372,000 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 NAVER, 최근 5일 개인 44만 6989주 순매수... 주가 37만 원(+2.35%)방통위 "토스·카카오·네이버 본인확인기관 탈락"개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감 close (-0.27%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 289,000 전일대비 3,500 등락률 +1.23% 거래량 130,187 전일가 285,500 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.7%개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복 close (-0.18%) 등은 하락했다.

코스닥도 상승세다. 지수는 전날보다 0.43%(3.87포인트) 오른 893.94를 나타냈다.

시총 상위 10위 종목에서는 등락이 엇갈렸다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 161,100 전일대비 5,300 등락률 +3.40% 거래량 68,206 전일가 155,800 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져 close 이 1.09%로 가장 크게 올랐다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,000 전일대비 1,500 등락률 +1.27% 거래량 267,658 전일가 118,500 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져 close (0.25%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 145,600 전일대비 1,500 등락률 +1.04% 거래량 44,106 전일가 144,100 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져 close (0.14%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 290,700 전일대비 7,000 등락률 +2.47% 거래량 7,567 전일가 283,700 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감 close (0.46%) 등도 소폭 상승했다. 반면 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 81,200 전일대비 800 등락률 -0.98% 거래량 244,756 전일가 82,000 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 제약사에 “항암제” 위탁생산!! 주가급등 확인하세요개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복 close (-1.46%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 137,300 전일대비 2,900 등락률 -2.07% 거래량 153,979 전일가 140,200 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 알테오젠, 주당 0.5주 무상증자 결정[특징주]'SK사바' 효과?…알테오젠, 6% 넘게 상승 개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감 close (-2.28%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 128,400 전일대비 4,800 등락률 -3.60% 거래량 190,348 전일가 133,200 2021.03.11 10:30 장중(20분지연) 관련기사 개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져 close (-2.40%) 등은 하락했다.

이날 국내 증시 상승세는 간밤 미국 증시가 바이든 행정부의 신규 부양책 타결에 힘입어 강세를 보인 영향으로 풀이된다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전 거래일보다 464.28포인트(1.46%) 상승한 3만2297.02, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전거래일보다 23.37포인트(0.6%) 오른 3898.81에 장을 마쳤다. 다우 지수는 장중 및 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. 다만 기술주 중심의 나스닥은 4.99포인트(0.04%) 하락한 1만3068.83에 마감했다.

서상영 키움증권 연구원은 "미국 의회가 추가 부양책을 통과 시키며 미국의 유동성 공급이 지속되고 있다는 점은 최근 중국의 유동성 흡수 우려에도 불구하고 투자심리에 긍정적으로 작용하고 있다"고 평가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr