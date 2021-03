경기 특사경, 미세먼지 불법배출 사업장 4곳 '적발'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 고농도 미세먼지 발생 우려가 높은 도심 내 공장 밀집 지역을 대상으로 집중 수사를 실시해 불법 배출 사업장 4곳을 적발했다.

이번 수사 지역은 공장과 레미콘 제조업체가 밀집해 있는 부천시 오정로ㆍ석천로 일대로 평소 대형 화물 차량의 이동이 많아 미세먼지 관련 민원이 빈번한 곳이다.

경기도 특별사법경찰단은 환경부 산하 수도권대기환경청, 부천시와 함께 지난 달 15일부터 26일까지 해당 지역 사업장 8곳에 대한 수사를 벌여 '대기환경보전법'을 위반한 4곳을 적발, 형사 입건했다고 11일 밝혔다.

이들 사업장의 주요 위반 내용을 보면 수송 차량 바퀴 먼지ㆍ흙 씻기와 측면 살수 미이행(2곳), 싣기와 내리기 작업 중 물뿌리기 작업 미이행(2곳) 등이다. 위반 업체은 각각 300만원 이하의 벌금에 처해진다.

인치권 도 특별사법경찰단장은 "도심 내 공장밀집지역은 대기오염 우려가 높아 민원이 많은 곳"이라며 "미세먼지가 없는 쾌적한 환경을 조성하도록 지속적으로 노력하겠다"고 강조했다.

