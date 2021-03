삼성 네오 QLED, 독일 VDE '아이 케어' 인증 획득…"TV업계 최초"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,400 2021.03.11 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 11번가, 3월 '월간 십일절'…'새출발' 인기 상품 특가 판매삼성전자, 갤럭시A 화력 보강…중저가폰 수요까지 잡는다삼성전자, 외국인 26만 9361주 순매도… 주가 0.12% close 가 TV업계 최초로 네오 QLED를 포함한 2021년형 QLED TV 제품을 대상으로 독일 인증 기관 VDE의 시청 관련 '아이 케어' 인증을 받았다고 11일 밝혔다.

VDE의 아이 케어 인증은 ▲눈에 대한 안전 인증 ▲멜라토닌 인증 ▲화면 깜빡임 무해성 인증 ▲화질 균일도 인증 ▲색 정확도 인증 등의 항목으로 구성된 시청 안전 평가 지표다.

눈에 대한 안전 인증은 국제전기기술위원회(IEC)가 규정한 조명의 유해성 등급 분류 방법에 따라 블루라이트, 자외선, 적외선의 방출량을 측정해 인체 유해 수준이 무해 등급일 때 부여한다. 멜라토닌 인증은 기기에서 나오는 빛의 멜라토닌 억제 수치가 VDE의 기준을 충족해야 받을 수 있다.

또 QLED TV는 눈의 피로감이나 두통에 영향을 미칠 수 있는 화면 깜빡임의 수준이 국제전기기술위원회에서 정한 기준을 충족했으며, TV 콘텐츠 시청 시 얼마나 눈이 편안한 지 평가하는 화질 균일도와 색 정확도 항목에서도 우수성을 인정받았다고 삼성전자는 설명했다.

삼성전자 영상디스플레이사업부 최용훈 부사장은 "삼성 QLED는 화질과 사용성은 물론 소비자들의 시청 안전성을 고려한 제품"이라며 "TV 업계 리더로서 앞으로도 '스크린 포 올' 비전 실현을 위해 소비자 중심의 제품 개발을 해 나갈 것"이라고 말했다.

