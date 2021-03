엔씨·넷마블 '지분 동맹' 6년 만에 종료

[아시아경제 이관주 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 932,000 전일대비 1,000 등락률 +0.11% 거래량 70,912 전일가 931,000 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 '1주 단위' 사라지나…"소수점 매매로 우량주 문턱 낮춰야"확률형아이템 잡음에도…엔씨, 규제 우려보다 신작 기대 더 커[클릭 e종목]"엔씨소프트, 신작 출시임박…수익원 다변화 주목" close 와 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 500 등락률 -0.42% 거래량 156,759 전일가 119,000 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 10대 주식부자 한달새 지분가치 6조 증발넷마블, 최근 5일 기관 9만 6375주 순매도... 주가 13만 5500원(+0.74%)[클릭 e종목]“넷마블, 기업가치평가 부담 탈피…기존 게임 감소세 관리해야” close 이 2015년 맺은 '지분 동맹'이 6년여 만에 종료됐다.

넷마블은 엔씨소프트가 보유한 자사 지분 6.8%에 대한 주주 간 계약 적용이 지난 3일 자로 해소됐다고 10일 공시했다.

앞서 2015년 두 회사는 주식을 교환하는 협약을 맺어 엔씨소프트는 넷마블의 신주 9.8%를, 넷마블은 엔씨소프트 지분 8.9%를 각각 인수했다.

이 과정에서 양사는 주주 간 협력 의무를 맺어 특별관계자 지위에 올라섰고 공동 의결권을 행사하기로 했다. 당시 엔씨소프트가 넥슨의 경영권 위협에 맞서 우호 지분이 필요한 상황이어서 넷마블과 손을 잡았다는 분석이 나왔다.

이번 주주 간 계약 해소에 따라 양사는 각자 가진 서로의 지분을 자유롭게 행사할 수 있게 됐다. 다만 양사는 사업 협력은 지속한다는 방침이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr