장성군, 옐로우시티 스타디움 건립 ‘박차’…5월 완공 예정

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)이 군민의 숙원 사업인 ‘옐로우시티 스타디움(공설운동장)’ 건립에 박차를 가하고 있다.

10일 군에 따르면 기산리 일원에 조성 중인 옐로우시티 스타디움은 전체 공정의 85%를 완료해, 오는 5월 완공할 예정이다.

옐로우시티 스타디움은 5000명을 수용할 수 있는 관람석과 4층 규모의 본관동, 국제경기 규모의 축구장을 갖춘 주경기장, 보조경기장, 씨름장, 소공원, 주차장으로 구성돼 있다.

주차장은 당초 600여면으로 계획했으나, 이용자들의 사용 편의를 위해 2배로 확장된 1200면의 주차공간을 확보했다.

7만4911㎡ 규모의 공사 부지는 황룡강의 지류인 취암천의 물줄기를 직강화한 발상의 전환을 통해 확보했다.

군은 운동장 및 도로의 포장과 관람석 설치, 수변공원 및 소공원 조경 작업 등 남아있는 공정을 오는 5월까지 차질 없이 마무리할 방침이다.

인근에 조성될 수변공원은 공설운동장과 주변공간을 공원 및 녹지의 기능으로 연계시켜 지역 주민들과 관광객들의 편의 및 여가활동을 위한 공간으로 활용할 계획이다.

주요 시설로는 어린이 놀이터, 황금물빛 정원, 암석 수국원, 초화류 정원, 데크 쉼터, 산책로 등이 있으며 산책로에는 3개의 테마를 가진 플라워 터널이 조성된다.

황룡강의 시원한 물줄기와 강변의 흐드러진 꽃들의 향연이 어우러져 이용객들에게 최고의 건강 레저 공간이 될 것으로 예상된다.

옐로우시티 스타디움이 완공되면 각종 체육행사는 물론, 전국 규모의 대규모 행사 유치가 가능해 군민의 자긍심과 건강한 삶의 질을 한층 높여줄 것으로 기대하고 있다.

유두석 군수는 “온 군민의 성원과 관심 속에 건립 중인 옐로우시티 스타디움은 군민의 건강 증진과 화합을 위한 고품격 체육시설이다”며 “군의 발전상을 널리 알리는 랜드마크로 자리매김할 수 있기를 바란다”고 말했다.

