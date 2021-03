카카오톡으로 코로나19 백신 예약하고 알림 받는다

[아시아경제 부애리 기자] 앞으로 코로나19 백신 접종을 카카오 인증서로 예약하고, 카카오톡으로 알림을 받을 수 있다.

카카오는 10일 행정안전부와 '국민비서 서비스 개발·이용 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

향후 질병관리청의 코로나19 백신접종 예약시스템이 열리면 카카오톡 이용자는 카카오 인증서로 로그인한 뒤 예약할 수 있다. 이후 접종 일시와 장소 등 예약 내용을 카카오톡 메시지로 받을 수 있다.

백신접종 예약시스템은 정부24 로그인없이 바로 접종 예약 후 알림 받을 채널을 선택하면 된다. 카카오 인증서는 카카오톡 더보기탭에서 약관 동의와 본인확인 절차를 거쳐 만들 수 있다.

국민비서 서비스는 국민들이 필요한 행정정보와 정보 수신을 원하는 앱을 설정하면 필요한 시기에 알림과 간편 납부 기능을 제공한다.

행안부는 3월 말부터 국민건강보험공단 건강검진 안내, 도로교통공단 운전면허 갱신 알림, 경찰청 교통 과태료 납부 안내 등 교통, 교육, 건강 등 3개 분야 7 종의 국민비서 알림 서비스를 시작한다.

연말에는 30종의 알림 서비스를 추가할 예정이다. 정부24 로그인 후 국민 비서 페이지에서 알림 받을 서비스 종류를 선택한 후 카카오톡을 수신 채널로 선택하면 행정 정보를 카카오톡으로 받을 수 있다.

여민수 카카오 공동대표는 "카카오는 코로나19 백신 예약 알림처럼 국민의 생명과 직결된 서비스에는 비용을 면제하는 등 회사 차원에서 할 수 있는 일을 적극적으로 찾아 나서고 있다"면서 "코로나19 종식에 카카오의 플랫폼이 기여할 수 있도록 정부와 긴밀히 협력할 것"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr