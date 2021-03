LS일렉트릭, 10년 연속 글로벌 100대 혁신기업 선정

[아시아경제 우수연 기자]LS일렉트릭이 글로벌 학술정보 서비스 업체 '클래리베이트'가 주관하는 글로벌 100대 혁신 기업에 10년 연속 선정되며 지적재산권(IP) 분야에서 경쟁력을 입증했다.

이날 LS일렉트릭은 경기도 안양에 위치한 LS일렉트릭 R&D캠퍼스에서 김영근 CTO(전무), 안성식 클래리베이트코리아 대표 등 양사 관계자들이 참석한 가운데 글로벌 100대 혁신기업 선정 트로피 전달식을 가졌다고 밝혔다.

2012년부터 매년 발표되는 클래리베이트의 연례 보고서는 전 세계에서 새로운 아이디어를 발굴한 선도 기업들을 대상으로 특허 출원과 발명 활동을 분석, 평가해 글로벌 최고의 혁신 기업을 선정하고 있다.

올해 보고서에 따르면 10년 연속 글로벌 100대 혁신기업으로 총 29개사가 선정됐으며, 국내 기업 중에선 LS일렉트릭과 LG전자, 삼성전자가 10년 연속 수상의 쾌거를 이뤘다. LS일렉트릭이 속한 에너지·전기 부문에는 슈나이더 일렉트릭, 후루카와 전기, 미쓰비시 일렉트릭 등 4개 기업만이 이름을 올렸다.

이번 선정에서 LS일렉트릭은 국내외 IP 포트폴리오 확대는 물론 최근 5년 간 특허 등록, 특허 승인 성공률, 해외 4개 지역(미국, 유럽, 중국, 일본) 동시 특허 출원 비율 및 피인용도 등 질적 측면에서 높은 평가를 받았다.

안성식 클래리베이트코리아 대표는 "LS일렉트릭의 10년 연속 선정은 글로벌 수준의 혁신 문화를 보여주는 것은 물론 R&D, 산업혁신에 있어 그 영향력이 지속 증가하고 있다는 증거"라고 수상 배경을 설명했다.

LS일렉트릭은 연구개발(R&D) 혁신을 최우선 가치로 두는 경영 기조를 유지하면서 주력 사업인 전력과 자동화 부문의 국내외 IP 포트폴리오 강화는 물론 전략 사업인 스마트 에너지 분야 핵심 특허 확보를 위한 활동을 지속 전개해 왔다.

특히 4차 산업혁명시대 핵심 기술로 주목받고 있는 ▲스마트 전력 송·변전 ▲정보통신(ICT)기술과 DC(직류)기반 에너지 효율화 솔루션 ▲스마트 팩토리 분야 등에 R&D 투자를 단행해왔으며 최근 5년 간 국내 1962건, 해외 2552건에 달하는 특허를 출원했다.

LS일렉트릭 관계자는 "에너지 산업 패러다임이 전환되고 있는 만큼 ICT 융·복합 기술을 기반으로 스마트 에너지 분야의 다양한 솔루션 제공을 위한 연구개발에 집중하고 있다"며 "이를 기반으로 글로벌 사업 비즈니스 모델을 확보하고 디지털 트랜스포메이션 시대를 주도할 기술을 지속 개발해 나갈 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr