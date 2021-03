中 '백신 여권' 내놨다…국제적 통용까진 갈 길 멀어(종합)

접종 정보·검사 결과 담은 '국제여행 건강증명서'

[아시아경제 기하영 기자]중국이 코로나19 백신 접종 증명인 '백신 여권'을 내놨다. 중국은 백신 여권이 국가간 여행 재개를 위한 초석이 될 것으로 기대하지만, 국제적으로 통용되는 백신여권을 도입하기까지는 많은 난관이 있을 것이란 지적이다.

9일 환구시보에 따르면 중국 외교부는 전날 위챗 미니프로그램으로 중국판 백신 여권인 '국제여행 건강증명서'가 출시됐다고 밝혔다.

앞서 왕이 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장은 지난 7일 전국인민대표대회(전인대) 연례회의 기자회견에서 중국이 중국판 국제여행 건강증명 전자서류를 내놓을 것이라고 밝힌 바 있다. 왕 부장은 "중국은 다른 나라들과 코로나19 백신 접종의 상호 인증을 논의할 의사가 있다"며 "코로나19 핵산검사와 백신 접종 정보의 상호 인증을 실현해 안전하고 질서 있는 인적 왕래를 뒷받침할 것"이라고 말했다.

방역 건강코드 국제판이란 이름이 붙은 중국의 국제여행 건강증명서는 코로나19 백신 접종 이력과 함께 핵산검사와 혈청 항체검사 결과도 담는다. 백신 접종 정보에는 제조업체와 백신 종류 및 접종 날짜가 들어간다. 암호화한 QR코드가 들어있으며 디지털 버전 외에 종이로 출력할 수도 있다.

중국 외교부는 "가까운 장래에 점점 많은 국가가 중국과 건강증명 상호인증을 합의하면 중국의 국제여행 건강증명서가 국가간 건강하고 안전하며 질서 있는 인적 왕래를 추진하는데 큰 역할을 할 것"이라고 기대했다.

이릿 벤-압바 비탈레 신임 주중 이스라엘 대사는 이날 자국이 중국과 백신여권을 상호인증하는 첫 국가가 되길 희망한다는 뜻을 밝혔다. 비탈레 대사는 환구시보와의 인터뷰에서 "백신여권 상호인증은 가장 우선해서 처리할 문제"라며 "앞으로 몇 주 안에 이 문제가 처리되기를 기대한다"고 덧붙였다.

그러나 국가간 여행 재개를 위해 국제적으로 통용되는 백신여권을 도입하기까지는 많은 난관이 있을 것이라는 지적이다. 가오푸 중국 질병예방통제센터 주임은 "국가 간 백신접종 상호인증이 복잡한 문제"라고 말했다. 전문가들 역시 백신의 효능에 대한 상호 인증에 오랜 협상이 필요할 것으로 보고있다.

이런 문제를 고려해 중국의 일부 전문가는 초기 단계에서 우선 중국 본토와 홍콩·마카오 사이에 상호 인증 메커니즘을 도입하는 것이 현실적이라고 제안했다.

