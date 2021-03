함평군, 인재 양성기금 장학생 신청·접수…15억 6천여만 원 지원

지역인재 장학생 신설…총 5개 분야 300명 내외 선발

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군이 오는 12일부터 26일까지 15일간 2021년도 인재 양성기금 장학생(상반기)을 신청·접수한다.

9일 함평군에 따르면 장학 사업을 주관하는 함평군인재양성추진위원회는 최근 이상익 위원장(군수) 주재로 정기회를 개최하고 2021년도 장학생 선발 요강을 확정했다.

군은 성적 우수 장학(고등학교 신입생·대학생), 복지 장학(고등학생), 특기자 장학(고등학생·대학생) 등 총 5개 분야에 15억 6천여만 원의 장학금을 지원한다.

올해부터는 군수 공약사항 이행계획에 따라 지역인재(대학생) 장학금을 신설, 기존 130명 규모의 총 선발인원을 500명 내외 수준까지 대폭 늘렸다.

1인당 최대 지원 장학금(지역인재)도 수도권 대학 재학생의 경우 연간 최대 600만 원(반기별 선발·각 300만 원), 비수도권 대학 재학생은 연간 500만 원(반기별 선발·각 250만 원)까지 지원하기로 하면서 총 장학금 지급 규모 역시 기존 대비 10배 이상 커졌다.

장학금 신청 대상은 품행이 모범적이고 학업성적 또는 재능이 우수한 학생으로서 분야별 자격조건을 모두 갖춘 관내 고등학생·대학생 등이다.

신청을 원하는 자는 지원신청서, 추천서(학교장·읍면장) 등의 구비서류를 갖춰 12일부터 26일까지 함평군 각 읍·면사무소나 소속 고등학교(재학생)에 신청하면 된다.

다만 대학생 전형은 부모 모두 또는 실질적인 보호자도 해당 분야의 필수 거주기간으로부터 선발 공고일 현재(2021년 3월 8일)까지 함평군에 주민등록법상 주소를 두고 실제 거주해야 하며, 지역인재 장학금을 신청하는 대학생은 올해 국가장학금을 반드시 먼저 신청(최종 선발 여부 무관)해야 한다.

군 관계자는 “각 분야에 따라 선발인원, 지원 자격, 선발기준 등이 서로 다른 만큼 함평군청 홈페이지에 게시된 공고문을 꼼꼼히 확인하길 바란다”며 “최종 선발자는 내달 28일 이후 함평군인재양성추진위원회의 심의를 거쳐 개별 통보하고 5월 중 실제 장학금을 지급할 예정”이라고 밝혔다.

