에이스침대 에이스침대 003800 | 코스닥 증권정보 현재가 41,250 전일대비 50 등락률 -0.12% 거래량 1,142 전일가 41,300 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 '소액주주 우선' 차등배당 나선 기업들 주목재택근무 확산에 웃는 가구업계… 한샘 이달 32% 급등3월 25일 코스닥, 25.28p 오른 505.68 마감(5.26%↑) close 는 지난해 매출 2894억9851만4557원, 영업이익 493억2275만7024원을 기록했다고 9일 공시했다. 전년에 비해 매출액은 늘었지만 영업이익은 소폭 줄었다.

